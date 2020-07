il y a 2h

Tennis

«J’ai subi une forme sévère du virus»

Testé positif au Covid-19 lors de l’Adria Tour, Grigor Dimitrov, qui avait été hospitalisé, a dû mal à se remettre des effets du virus. Il en a parlé lors de son retour au jeu, en France.

par Sport-Center/JSa

Grigor Dimitrov entouré par Alexander Zverev et Novak Djokovic lors de l’Adria Tour. KEYSTONE

Premier des joueurs réunis par Novak Djokovic pour disputer la tant décriée exhibition Adria Tour à avoir été testé positif au coronavirus à la fin du mois de juin – Borna Coric, Viktor Troicki et le No 1 mondial ont aussi été touchés dans la foulée –, Grigor Dimitrov a fait son retour au jeu le week-end passé lors de la deuxième session de l'Ultimate tennis showdown (UTS) de l'entraîneur Patrick Mouratoglou à Nice (France). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le virus à laisser des traces chez le Bulgare…

Battu par Richard Gasquet et Feliciano Lopez samedi et dimanche, le 19e joueur mondial est apparu aminci, délesté même de trois kilos, selon lui. «J'étais K.-O. (…) On ne sent rien tout de suite, mais ça arrive après. Juste après avoir été testé positif, je me sentais plutôt bien et progressivement j'ai commencé à faiblir, à ressentir beaucoup de fatigue (…) Si j'avais pu imaginer que j'allais me retrouver dans cet état...», a dit à «L’Equipe» celui que l’on surnommait à l’époque «Baby Fed» pour sa ressemble tennistique avec Roger Federer.

«C’est inévitable d’avoir des pensées négatives» Grigor Dimitrov

Dans une interview vidéo pour «Tennis Majors», Grigor Dimitrov, s’estimant «chanceux d’être à nouveau sur un court», a également livré quelques détails sur ce qu’était sa vie pendant son isolement. «J’ai subi une forme sévère du virus, je suis resté cloîtré à la maison pendant un mois. J’avais dû mal à respirer, je ne me sentais pas bien, fatigué, je n’avais pas de goût, pas d’odorat (…) Parfois, je me sens très bien, je peux m’entraîner quatre heures mais d’un coup, je suis dans le dur, contraint de faire une sieste ou juste me reposer.»

Questionné sur son degré d’inquiétude lors de sa quarantaine, le joueur de 29 ans a confessé parfois avoir eu des idées noires. «Bien sûr, car tu es seul pendant 20 jours, 24 heures sur 24 (…) J’ai passé 5000 heures seul avec moi-même donc oui, un tas de choses te traverse l’esprit. Cela n’a rien à voir avec la force mentale que vous pouvez avoir en tant qu’athlète ou personne, c’est inévitable d’avoir des pensées négatives dans la tête donc j’ai dû faire avec cela aussi, comme tout le monde.»