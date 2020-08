il y a 38min

James Van Der Beek: son magnifique hommage à sa femme

Pour fêter leurs dix ans de mariage, l’acteur a écrit un message honorant son épouse, Kimberley. Il a raconté comment son âme sœur est apparue dans sa vie dans un post Instagram.

1 / 10 James et Kimberly Van Der Beek ont célébré leurs 10 ans de mariage le 2 août. Instagram Ils se sont rencontrés en 2009 lors d’un voyage en Israël. Instagram Six mois plus tard, Kimberly était enceinte. Instagram

James Van Der Beek a rendu un hommage émouvant à sa femme, Kimberly, sur Instagram à l’occasion de leur 10e anniversaire de mariage. L’acteur de «Dawson», qui était auparavant marié à Heather McComb, a épousé Kimberly en 2010 en Israël, après l’avoir rencontrée lors d’un voyage dans le pays en 2009.

«Il y a dix ans aujourd’hui, cette femme m’a rendu le plus heureux que j’aie jamais été, a-t-il écrit dans un article contenant de nombreuses photos de lui et de Kimberly tout au long de leur relation. Un an avant (mon mariage avec Kimberly), j’avais été célèbre, riche, marié, divorcé, moins riche, célibataire (…) et j’étais en Israël, en voyage avec un groupe organisé, quand ça m’a frappé: j’en avais fini avec le célibat. Je voulais une vraie relation. Une âme sœur. Quelqu’un avec qui je pourrais fonder une famille. J’étais en pleine révélation, racontant tout ça à un de mes amis quand une voix nous a interrompus, voulant lui poser une question. J’étais agacé. Qui diable venait perturber mon moment? Je me suis retourné… c’était Kimberly.»

Il a poursuivi: «Trois jours plus tard, je lui ai demandé ce qu’elle cherchait dans une relation. Sa réponse: «Je ne cherche pas de relation.» Six mois plus tard, nous vivions ensemble. Deux semaines après, elle était enceinte, et presque exactement un an après la date à laquelle elle m’avait interrompu pour la première fois (à l’endroit où nous sommes sur la dernière photo)… nous étions mariés.»

Une énorme fête après le déconfinement

L’homme de 43 ans a ajouté qu’une fois le déconfinement terminé, il prévoyait d’offrir à sa femme un «énorme fête de renouvellement de vœux dans les bois».

De son côté, Kimberly a écrit: «La vie avec toi a été une belle et aventureuse histoire d’amour, de force, de vulnérabilité et de magie. Je me sens comme la femme la plus chanceuse du monde. Joyeux anniversaire.»

Le couple a connu quelques mois difficiles récemment, alors que Kimberly ayant subi sa cinquième fausse couche en juin et l’acteur ayant perdu sa mère en juillet. Le couple a déjà cinq enfants, quatre filles et un garçon: Olivia, 9 ans, Annabel, 6 ans, Emilia, 4 ans, Gwendolyn, 2 ans et Joshua, 8 ans.