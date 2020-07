Moutier

«Je n’ai pas demandé aux prévenus pour quel canton ils ont voté»

Trois fraudes électorales lors du vote sur l’appartenance cantonale de Moutier ont été établies par le procureur Raphaël Arn, sans que l’on sache en faveur de qui.

Le 18 juin 2017, Moutier (BE) votait jurassien par 2067 voix contre 1930, soit un oui à 51,72% avec un taux de participation de 89%.

Fin des 16 instructions ouvertes pour fraude électorale lors de la votation du 18 juin 2017 sur l’appartenance cantonale de la commune de Moutier, déchirée entre Berne et le Jura. Le Ministère public régional Jura-Bernois-Seeland a établi trois ordonnances pénales acceptées, classé six procédures faute de preuve et renvoyés sept prévenus devant le Tribunal de première instance du Jura bernois-Seeland. Entretien avec le procureur Raphaël Arn.