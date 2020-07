«Je ne suis plus du tout d'accord avec l'EI»

Attentat raté de Notre-Dame

Une des principales accusées dans le procès de l'attentat raté près de Notre-Dame, s'est expliquée au 3e jour du procès.

Entre 25 et 30 ans de prison ont été requis contre les deux principales accusées de l'attentat raté près de Notre-Dame, à Paris. Elles doivent connaitre leur sort lundi 14 octobre.

Inès M., Ornella G. et Sarah H. (de gauche à droite) ont été condamnées respectivement à 30, 25 et 20 ans de prison.

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2016, avec sa co-accusée Ornella G., elles ont garé une voiture remplie de bonbonnes de gaz au milieu d'une rue devant des restaurants près de la cathédrale Notre-Dame et ont tenté de l'incendier. Seul un mauvais choix de carburant a permis d'éviter une explosion meurtrière.

Inès M. nie en revanche avoir tenté d'assassiner un policier à Boussy-Saint-Antoine (région parisienne) quatre jours plus tard. «Je n'ai pas essayé de me jeter sur ce policier. Je lui ai demandé de me tirer dessus», affirme l'accusée âgée de 22 ans, au visage poupin d'une adolescente.