Hockey sur glace

«Je ne vois pas comment la saison pourra reprendre le 18 septembre»

Le président du GSHC, Laurent Strawson, estime que la reprise du championnat de National League sera retardée.

Des discussions sont actuellement en cours. Sera-t-il possible de trouver une solution qui convienne à tout le monde? Les 12 clubs doivent véritablement s’asseoir autour de la même table. Ce n’est pas possible que chacun fasse sa cuisine dans son coin. Si Berne trouve une solution pour accueillir 12'000 spectateurs à chaque match mais qu’Ambri reste bloqué à 1000, on va vite avoir un problème. Plus que jamais, les clubs doivent être solidaires. Si la moitié d’entre eux fait faillite en cours de saison, personne ne sera gagnant. Une séance prévue avec la ligue a été avancée à la mi-août, juste après que le Conseil Fédéral se réveille le 12 août.

La reprise est agendée seulement un mois plus tard, le 18 septembre.

Je ne vois pas comment la saison va pouvoir reprendre à cette date. La reprise va être repoussée, à mes yeux cela ne fait aucun doute. Si l'avion s’écrase en plein vol, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Mieux vaut rester au sol pour l'instant, pour s'envoler tous ensemble quand il y aura le moins d’incertitudes possibles. Certains clubs veulent commencer à tout prix le 18 septembre et faire un maximum de matches. Si une deuxième vague se confirme et qu’on doit tout arrêter après avoir disputer 15 rencontres devant 1000 personnes, on ne sera pas plus avancé. Ni sur le plan financier, ni sur le plan sportif. Plus on a de recul, mieux c'est. Au-delà du Covid, nous sommes d’avis au GSHC que la saison de hockey devrait reprendre à partir du mois d’octobre à l’avenir. En septembre, il fait encore chaud et les gens n’ont pas forcément envie de rentrer dans une patinoire.