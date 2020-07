France

Jean-Marc Morandini n’échappera pas à un procès

Le juge chargé du dossier a validé la proposition de renvoi en correctionnelle de l’animateur pour «corruption de mineur de plus de 15 ans», révèle «Le Parisien».

Le juge d’instruction chargé de l’affaire dans laquelle l’animateur/producteur Jean-Marc Morandini est accusé de «corruption de mineur de plus de 15 ans» a suivi le Parquet de Paris, selon le «Le Parisien». Un procès aura bel et bien lieu, à une date qui reste à fixer, sous réserve de nouveaux développements judiciaires, précise le quotidien.

L’animateur de CNews et NRJ12 est accusé par deux adolescents qui avaient 15 et 16 ans au moment des faits, en 2009 et 2013. Jean-Marc Morandini aurait, selon le premier, échangé des textos particulièrement crus. Au second, rencontré à l’occasion d’un casting pour un projet de film érotique, il aurait demandé de se déshabiller avant de demander de lui mimer une scène de masturbation. Pour sa défense, l’animateur a expliqué qu’il ne pouvait pas savoir que le plus jeune de ses accusateurs était mineur, et il nie totalement les faits reprochés dans le deuxième volet de l’affaire.