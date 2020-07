Bigard: J'y vais, j'y vais plus, bon, j'y vais finalement

France

Alors qu'il avait précédemment déclaré ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2022, l'humoriste a fait volte-face. Il a digressé sur sa valse hésitante lors de l'un de ses derniers spectacles.

«Je ne jette pas l'éponge»

«Je ne me suis pas retiré. Simplement, c'est un vrai sport et donc quand tu n'en as pas fait depuis longtemps, tu es tenté de rester dans les tribunes. Mais je ne jette pas l'éponge, je suis ravi de faire peur. Je vais prendre mon téléphone et demander aux maires les 500 signatures. Imagine si je les ai avant tout le monde? Là je vais vraiment leur faire peur», a-t-il dévoilé.