Jean Reno: «La Suisse est toujours dans mon cœur»

A 71 ans, Jean Reno répond sans hésitation sur sa vie en Provence, la Suisse, mais aussi le racisme. Il parle aussi du nouveau film de Spike Lee «Da 5 Bloods: frères de sang».

Jean Reno confie avoir plusieurs amis chers en Suisse, dont le manager de Charles Aznavour. Getty Image

C'est par vidéo-conférence depuis son domaine en Provence que Jean Reno a répondu en exclusivité à nos questions. LeMatin.ch a obtenu ce rendez-vous avec lui alors qu'il vient de débarquer sur Netflix le 12 juin dans «Da 5 Bloods: frères de sang», le nouveau film réalisé par Spike Lee.

Comment se passe votre déconfinement et où êtes-vous?

Je suis chez moi dans ma propriété en Provence. J'adore vivre aux Baux-de-Provence qui est l'un des plus beaux endroits au monde à mes yeux. J'y suis installé depuis bien longtemps à présent et je m'y sens tellement bien. Il y a tout ce que je peux désirer: la nature, la ville, la culture, la campagne, la mer... et une gare TGV toute proche, donc c'est facile de se déplacer si je dois retourner à Paris pour le travail.

Vous aviez parlé de vous installer en Suisse romande il y a des années, mais ce projet ne s'est jamais concrétisé. Est-ce que notre pays a encore une place dans votre cœur?

La Suisse est toujours dans mon cœur. C'est vrai que cela fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de venir dans votre beau pays. J'y ai de nombreux amis à commencer par l'un de mes plus proches, Levon Sayan qui était le manager du regretté Charles Aznavour. Lui aussi avait ses habitudes en Provence. On se retrouvait régulièrement ici. Je parle souvent avec mes copains suisses depuis le début du confinement, car cela fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Avant tout ça, j'allais très souvent dans votre pays, ne serait-ce que pour le cinéma et la promotion de mes films. Mais aujourd'hui, il y a moins d'argent dans les circuits de promotion, alors on voyage moins et l'image voyage pour nous et on fait la promo à distance comme en ce moment.

Vous incarnez un trafiquant français au Vietnam dans le nouveau film de Spike Lee. Il s'agit d'une histoire de vétérans noirs américains qui retournent dans ce pays des années après la guerre pour y rechercher de l'or qu'ils avaient laissé derrière eux. Comment vous êtes-vous retrouvé dans «Da 5Bloods : frères de sang»?

J'étais ami depuis plus de 25 ans avec Danny Aiello, qui avait tourné avec moi dans «Léon». Danny était aussi l'un des acteurs de «Do The Right Thing» de Spike Lee. Il m'avait souvent parlé de lui et vice-versa. Aiello est décédé l'an passé malheureusement, mais il a été le lien entre Spike Lee et moi depuis longtemps.

Vous connaissiez-vous bien?

Oui, nous nous sommes rencontrés la première fois il y a plus de 20 ans dans un avion entre l'Espagne et New-York. Il était avec Wesley Snipes et nous avions discuté longuement mais il n'était pas quelqu'un de très drôle à l'époque. C'était un homme très sérieux. Heureusement, cela a changé avec les années. Il est beaucoup plus détendu.

Est-ce que l'on dit oui sans réfléchir lorsque Spike Lee vous appelle pour vous proposer un film?

Absolument! Je n'allais pas faire la fine bouche et lui poser quarante questions sur mon personnage. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau à l'université de NYU car il est aussi professeur de cinéma dans cet établissement prestigieux.

Est-ce que vous aussi, vous vous prenez moins au sérieux avec les années?

Bien sûr. Avec le temps qui passe, on n'a plus envie de se la raconter ou de la raconter aux autres. (Rires.) Je suis plus paisible.

Dans ses films comme dans ses engagements personnels, Spike Lee s'est toujours fait le défenseur contre le racisme. Que pensez-vous des démonstrations actuelles en Amérique comme en Europe?

Il est certain que pour la jeunesse d'aujourd'hui, le rapport avec le racisme n'est pas le même que pour ma génération. Et je suis désolé que ceux de mon âge n'aient pas fait ce chemin avant et n'aient pas su plus vite réaliser ce que nos jeunes ont compris. Les jeunes savent que tous les gens ont le sang rouge. Je dis cela en reprenant la phrase de Claude Nougaro.

Le constatez-vous avec vos enfants?

Bien sûr. J'ai des enfants d'un peu tous les ages sur trois générations et c'est formidable de voir comme cela a évolué (ndlr: Sandra, 42 ans, Mickael, 40 ans, Tom, 24 ans, Serena, 21 ans, Cielo, 10 ans et Dean, 8 ans). J'ose le dire, les jeunes sont moins racistes donc il faut vraiment faire confiance à la jeunesse. Il faut arrêter de faire du mal à l'autre parce qu'il n'a pas la même couleur de peau. Merde! Comment on doit le dire pour se faire comprendre? Spike Lee a raison de dire que cela est enfin en train de bouger grâce aux jeunes. Cela a mis un temps fou car l'humain bouge lentement, d'un millimètre à chaque fois... mais ça bouge enfin. Je suis heureux.