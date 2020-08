Motocyclisme

Jesko Raffin forfait, et à bout de force

Victime d’un malaise à Jerez fin juillet, le pilote zurichois ne sait pas encore exactement de quoi il souffre. Une chose est sûre, il ne sera pas à Brno ce week-end.

Et de poursuivre: « Je ne me suis quasi pas entraîné ces derniers jours, je n’ai pas de force, je dors beaucoup plus que normalement, je sens bien que quelque chose ne fonctionne pas. Dès que je grimpe quelques marches d’escaliers, j’ai de la difficulté à respirer, mes pulsations sont inhabituellement hautes. Des examens pulmonaires sont prévus aujourd’hui et mon médecin personnel m’a déclaré «unfit» pour le GP de Brno. Je suis triste, bien sûr, mais je suis aussi conscient que les risques étaient beaucoup trop élevés», explique Raffin.