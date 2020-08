Jessica Biel se déguise en Justin Timberlake pour Halloween

Fête

Après avoir avoué à la télé ne pas être fan de NSYNC, l’ex-groupe de son mari, l'actrice a dû se rattraper lors d'une fête, samedi à Beverly Hills.

Le 25 octobre, avait lieu à Beverly Hills la soirée Halloween organisée par la marque de Tequila fondée par George Clooney et le mari de Cindy Crawford, Rande Gerber. La belle a illuminé la soirée en reine du disco.

Jessica Biel et Justin Timberlake ont marqué les esprits lors d'une fête d'Halloween, le 26 octobre 2019.

Jessica Biel et Justin Timberlake étaient conviés à une soirée à Beverly Hills, samedi 26 octobre. La comédienne était vêtue d'une combinaison bleu métallisé, de baskets blanches et d'une perruque rousse frisée, tandis que Justin Timberlake était déguisé... en micro géant, avec une énorme boule sur la tête! «Voilà ce qui se passe lorsque vous admettez à la télévision que vous ne connaissez aucune chanson de NSYNC et que vous êtes mariée à Justin Timberlake», a écrit Jessica Biel sur Instagram. «Bien joué, mari, bien joué», a-t-elle ajouté.