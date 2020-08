Hong Kong

Jimmy Lai dit à ses journalistes de continuer à se battre

Libéré, le propriétaire média prodémocratique hongkongais Apple Daily ne veut pas céder face à Pékin et sa nouvelle loi sur la sécurité nationale.

Le richissime septuagénaire a été interpellé pour des soupçons de collusion avec des forces étrangères, une des infractions visées par la nouvelle législation sécuritaire entrée en vigueur fin juin, et de fraudes.

Son groupe de presse, Next Digital possède résolument prodémocratie possède deux titres critiques du régime chinois, le quotidien Apple Daily et le magazine Next.