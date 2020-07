États-Unis

Joe Biden annoncera sa colistière très prochainement

Le candidat démocrate à la Maison-Blanche aura fait son choix «la première semaine d’août». Kamala Harris et Susan Rice sont les deux favorites.

Une femme du Midwest?

Son ex-rivale dans la primaire et seule sénatrice noire du Congrès, Kamala Harris, arrive en tête des pronostics, avec l’ancienne conseillère à la sécurité nationale de Barack Obama, Susan Rice. Avec le mouvement historique de protestation contre les violences policières et le racisme, la pression s’est accentuée pour qu’il choisisse une colistière afro-américaine. Mais des stratèges avancent qu’il devrait plutôt opter pour une femme venant du Midwest, dont de grandes régions rurales et industrielles avaient basculé en faveur de Donald Trump en 2016.

D’autres parlementaires figurent dans les pronostics, notamment la sénatrice Elizabeth Warren, autre candidate malheureuse à l’investiture démocrate, ainsi que Val Demings et Karen Bass, deux élues afro-américaines de la Chambre des représentants. Les gouverneures du Michigan Gretchen Whitmer et du Nouveau-Mexique Michelle Lujan Grisham sont également citées.

«Il a démontré qu’il ne pouvait pas vaincre la pandémie et vous protéger. Il ne peut pas relancer l’économie et remettre l’Amérique au travail. Et il souffle intentionnellement, sans surprise, sur les flammes de la division et du racisme dans ce pays», a-t-il déclaré.