États-Unis

Joe Biden choisit Kamala Harris, une sénatrice noire, comme colistière

C’est la sénatrice californienne Kamala Harris qui accompagnera l’ex-vice-président Joe Biden pour affronter le ticket sortant Trump-Pence.

L’ex-vice-président Joe Biden et la sénatrice Kamala Harris.

«J’ai l’immense honneur d’annoncer que j’ai choisi Kamala Harris, combattante dévouée à la défense courageuse des classes populaires et l’une des plus grands serviteurs de l’État, comme ma colistière», a annoncé Joe Biden, 77 ans, ancien vice-président de Barack Obama.

Joe Biden et Kamala Harris s’exprimeront ensemble mercredi à Wilmington, dans l’État du Delaware, où vit le candidat démocrate.

Donald Trump a très vite critiqué ce choix. «Joe le mou et Kamala l’imposture, parfaits ensemble, mauvais pour l’Amérique», dénonce une vidéo tweetée par le président américain.

«J’ai observé comment ils ont défié les grandes banques, aidé les travailleurs, et protégé les femmes et enfants face aux mauvais traitements. J’étais fier à l’époque, et je suis fier désormais de l’avoir comme partenaire pour cette campagne».