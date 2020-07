Présidentielle américaine

Joe Biden dévoile son plan pour les énergies renouvelables

Le candidat démocrate a dévoilé mardi un plan énergétique ambitieux, avec un objectif de 100% d’électricité propre d’ici 15 ans.

Véhicules électriques

«Ces investissements sont du +gagnant-gagnant+ pour ce pays, en créant des emplois, en réduisant les coûts énergétiques et en protégeant notre climat», a-t-il dit. «Transformer le secteur électrique américain pour produire du courant sans pollution carbone (…) sera le plus grand pourvoyeur de créations d’emplois et de compétitivité économique du XXIe siècle», a lancé l’ancien vice-président.