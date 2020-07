France

Joël Dicker détrône l’indétrônable Musso

«L’énigme de la chambre 622» du Suisse a déjà été écoulé à 400 000 exemplaires.

« La vie est un roman » , le dernier Musso, est paru le 26 mai. Et s’est immédiatement p l acé à l a tête du classement français GfK- Livres Hebdo. « L’énigme de la chambre 622 » de Dicker était disponible le lendemain, le 27 mai. Et a rapidement pris la deuxième place des ventes.

«Heureux et aussi un peu surpris»

« Mais voilà qu ’ au bout de trois semaines, Joël a chassé Guillaume. Et depuis un mois maintenant, c ’ est le roman de l ’ écrivain suisse qui est le plus vendu en France. Le tube (littéraire) de ce début d ’ été, c ’ est bien Dicker! » écrit « Le Parisien » .