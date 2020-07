Johnny Depp: trop affaibli par la drogue pour frapper son ex

Londres

Lors de son procès contre le «Sun», l'acteur affirme que sa cure de désintoxication le rendait bien incapable de violences envers Amber Heard.

«Je souffrais énormément et j'avais des spasmes incontrôlables», a-t-il assuré. «Je n'ai pas poussé ou attaqué mademoiselle Heard, je n'étais certainement pas en condition de le faire».

Grand déballage au tribunal

Ce procès en diffamation, prévu pour durer trois semaines, a tourné au grand déballage entre les ex-époux, divorcés en 2017 et tous les deux présents aux audiences, avec publication de messages privés, photos et témoignages accusatoires. Venu défendre son honneur, Johnny Depp a été depuis mardi longuement interrogé sur ses excès. Il a admis une consommation de drogues variées et avoir saccagé des boîtes de nuit ou des chambres d'hôtel tout en poursuivant sa carrière.