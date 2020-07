Johnny Hallyday: son dernier road-trip sortira au cinéma

Moto

Le documentaire, filmé par François Goetghebeur, retrace le voyage effectué par le Taulier et sa bande entre Los Angeles et La Nouvelle-Orléans. Il sera en salle pour les fêtes de Noël.

Le dernier road-trip de Johnny Hallyday en Harley Davidson donnera lieu à un documentaire en noir et blanc. «On avalait des kilomètres chaque jour et j'ai des dizaines d'heures de rush, réalisées à deux caméras mais aussi avec un drone. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ce voyage et c'est ce que racontent ces images», explique au «Parisien» le réalisateur et photographe François Goetghebeur, qui avait filmé le trajet à la demande du Taulier.