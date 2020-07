Johnson crée une commission sur les inégalités raciales

Les parlementaires veulent plus d’aide ceux qui ont perdu leur emploi à cause du Covid-19

Le gouvernement britannique doit faire plus pour aider les «millions» de personnes «qui ont perdu leurs moyens de subsistance» à cause du confinement mis en place pour lutter contre le Covid-19, demande la Commission parlementaire des finances. Elle donne ainsi l'exemple des personnes qui viennent de se lancer à leur compte et «qui ne rentrent pas dans les critères pour recevoir» l'aide aux travailleurs indépendants, tout comme celles dont les revenus annuels sont supérieurs à 50’000 livres (59’500 francs) et qui du coup n'ont pu bénéficier des aides accordées aux indépendants, à savoir 80% des revenus mensuels moyens habituels à hauteur de 2500 livres (2977 francs). Quelque 8,9 millions de personnes sont actuellement au chômage partiel au Royaume-Uni, soit un quart de la population active.