Brexit Johnson tente de rassurer en Irlande du Nord

Le Premier ministre britannique est allé à la rencontre d'une classe politique nord-irlandaise inquiète des conséquences d'un Brexit sans accord.

Mardi, Boris Johnson a téléphoné à son homologue irlandais, Leo Varadkar pour lui assurer que son gouvernement ne mettrait «jamais» de contrôles physiques entre les deux Irlande. Et ce, même en cas de Brexit sans accord et donc même sans le «filet de sécurité» (backstop) irlandais prévu dans l'Accord de retrait conclu entre l'ancienne Première ministre Theresa May et Bruxelles.