Joueurs positifs à Zurich: «CC» avait dit qu'il fallait s'arrêter...

Football

Adversaire du FCZ samedi, le club valaisan n'a pas pris la route pour le Letzigrund. A Xamax, tous les joueurs ont été testés. A Servette, aucun.

CC ne veut pas bomber le torse et «faire le malin», «parce que l'heure est trop grave», mais il répète ce qu'il a toujours dit avant que ne reparte ce championnat post-Covid. «Je suis le seul dans le pays qui disait d'arrêter et de repartir à douze pour ne péjorer personne. Et voilà, on en est là aujourd'hui...»