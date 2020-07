Joueur positif à Zurich: «Nous savions qu'il y avait un risque»

Football

Responsable de la communication de la Swiss Football League, Philippe Guggisberg réagit au cas de coronavirus au FCZ.

Phillippe Guggisberg, quelle est la procédure, avec ce cas de coronavirus au FC Zurich (Mirlind Kryeziu)?

Les joueurs et les membres du staff du FCZ ont été testés. Nous sommes dans l'attente des résultats et espérons qu'ils seront connus aujourd'hui (ndlr: vendredi). Selon les résultats, les autorités cantonales décideront des mesures à prendre pour l'équipe. Si elle doit se mettre en isolement ou non.