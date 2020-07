Julien Lepers ne touchera que 800 000 euros d'indemnités

TV

Les prud'hommes ont décidé que FremantleMedia doit verser des indemnités de licenciement à la hausse. En revanche, l'ex-animateur ne recevra pas les 3,4 millions d'euros qu'il réclamait.

En février 2016, Julien Lepers avait été écarté de la présentation de «Questions pour un champion». Estimant faire l'objet d'un «licenciement sans cause réelle et sérieuse», il avait décidé d'attaquer FremantleMedia, la société de production du jeu, aux prud'hommes. Il réclamait ainsi plus de 3,4 millions d'euros.

Trois demandes déboutées

Julien Lepers ne touchera pas non plus les 480 000 euros demandées en compensation des «conditions brutales et vexatoires dans lesquelles s'est déroulé le licenciement». Ni les 500 000 euros qu'il réclamait en raison du préjudice que ce licenciement et l'annonce qui en a été faite auraient causé à son image.