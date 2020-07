Justin Trudeau pincé pour une forme de népotisme

Canada

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau reconnaît une «erreur» dans l'attribution de fonds à une association caritative ayant rémunéré des membres de sa famille.

«A cause de ma participation dans l'organisme Unis (WE Charity en anglais), j'aurais dû me retirer des discussions et je ne l'ai pas fait», a dit M. Trudeau lors d'une conférence de presse lundi. «C'était mon erreur, je m'en excuse profondément».