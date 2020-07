Kaiserslautern en grand danger de disparition

Football

Le club aux quatre titres de champion d'Allemagne va demander à être mis en faillite. Sans nouvel investisseur miracle, il pourrait purement et simplement disparaître.

Depuis le temps que l'on lit que la crise du nouveau coronavirus allait faire couler certains clubs et que ça n'arrivait pas, on avait fini par penser que le plus dur était passé... Et bien il semblerait que non! Un club mythique du jeu de ballon en Allemagne est tout proche du dépôt de bilan.