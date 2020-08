États-Unis

Kamala Harris, ex-procureure «dure» qui ne fait pas l’unanimité en Californie

Ancienne procureure du district de San Francisco puis de toute la Californie, la colisitère du candidat Biden à la Maison Blanche n’a pas laissé une image très progressiste.

Bilan marqué par l’attentisme, ex-procureure à la réputation «dure» qui passe mal auprès d’une partie des électeurs noirs et d’origine latino-américaine, la sénatrice Kamala Harris, choisie par Joe Biden pour l’épauler dans la course présidentielle, ne fait pas l’unanimité dans sa Californie natale.

Et d’égrener les revirements politico-juridiques de Kamala Harris en tant que procureure du district de San Francisco (2003 à 2010) puis procureure générale pour toute la Californie et ses 40 millions d’habitants, jusqu’à son élection au Congrès en 2016.

«De manière répétée, lorsque les progressistes l’exhortaient à s’investir dans des réformes de la justice criminelle (…) Kamala Harris s’y est opposée ou est restée silencieuse», résumait en janvier 2019 Lara Bazelon, juriste et ancienne responsable d’une ONG californienne combattant les erreurs judiciaires.

Absentéisme criminel?

Sur les violences policières, sujet d’actualité particulièrement sensible, elle n’a pas non plus fait preuve d’une grande audace.