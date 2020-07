Kanye West aurait choisi son slogan de campagne

Etats-Unis

Le rappeur a déposé les mots «West Day Ever» quelques jours avant d'annoncer sa volonté d'entrer dans la course à la présidentielle américaine. Il n'a cependant toujours pas présenté sa candidature officiellement.

«Nous devons réaliser la promesse de l'Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre futur. Je me présente pour devenir président des Etats-Unis», a-t-il tweeté en ajoutant le hashtag #2020VISION.

Un slogan sur toutes sortes de produits

D'après «TMZ», le rappeur avait tout anticipé en s'assurant dès le 26 juin qu'il pourrait utiliser la phrase «West Day Ever» sur toutes sortes de produits tels que des chaussures et des vêtements. Le même jour, l'artiste annonçait un partenariat entre sa marque Yeezy et GAP avec le slogan en question. «Yeezy et Gap forment un partenariat #WESTDAYEVER», avait-il annoncé sur Twitter.