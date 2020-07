Séparation

Kanye West dit tenter de divorcer de Kim depuis 2018

Le rappeur a de nouveau posté une série de tweets agressifs envers son épouse. Des messages qu’il a rapidement supprimés.

Kanye West a de nouveau publié une longue tirade sur Twitter laissant penser que sa santé mentale est au plus mal. Ce mardi 2 1 juillet, le rappeur a notamment affirmé qu’il tentait de se séparer de Kim Kardashian, la mère de ses quatre enfants, depuis deux ans. «Ils ont essayé de me contredire et de m ’interner avec deux médecins. J’essa i e de divorcer depuis que Kim a rencontré Meek (Mill) en 2018 », a-t-il écrit. Ce dernier est un rappeur, avec qui la star aurait trompé son mari.

Depuis son craquage en direct lors d’un meeting pour sa campagne présidentielle en Caroline du Sud, le rappeur n’a pas arrêté de s’exprimer sur Twitter. «Kanye s’entoure d’un petit groupe de personnes en qui il a confiance, et il n’a pas confiance en Kim et en sa famille. Il est très paranoïaque et est convaincu qu’il a besoin d’être protégé de Kim et de Kris, alors qu’elles essaient simplement de l’aider», a écrit «The Sun».