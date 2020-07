Kanye West veut faire des États-Unis le Wakanda

Ambition

Le chanteur qui pense se présenter à la présidentielle envisage de transformer le pays à l'image du royaume du film «Black Panther».

Le créateur du hit «Gold Digger» a surpris en annonçant sa campagne présidentielle dimanche 5 juillet. Et il insiste sur le fait qu'il est sérieux et qu'il s'opposera au président sortant Donald Trump, même s'il sympathise toujours avec le leader américain en difficulté. «Je me présenterai en tant que républicain si Trump n'est pas là. Je me présenterai en tant qu'indépendant si Trump est là, dit-il au magazine. Trump est le président le plus proche que nous ayons eu depuis des années qui permette à Dieu de faire encore partie de la conversation.»