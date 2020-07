Karin Keller-Sutter ne craint pas une deuxième grande vague

Virus

La conseillère fédérale estime qu’avec la réouverture des frontières un droit fondamental a été rendu au citoyen.

Son été en Suisse

Pendant la période de semi-confinement, les passages aux frontières ont diminué de 60 à 70%. Plusieurs régions proches de la Suisse, comme la Lombardie, la Bavière et l'Alsace avaient des taux d'infection élevés, ce qui a rendu nécessaire une fermeture totale des frontières en mars. La Suisse n'a pas réagi trop tardivement, estime Mme Keller-Sutter, qui relève que l'Allemagne et la France n'ont fermé leurs frontières que plus tard.