Karine Le Marchand présentera «La France a un incroyable talent»

TV

L'animatrice succède à David Ginola qui présentait l'émission de M6 depuis quatre ans.

«Je suis hyper fière d’avoir été nommeée cheffe d’orchestre de «La France a un incroyable tallent»! J’espère être à la hauteur de ces artistes fabuleux, et de ce brillant Jury, dingo et tellement humain. C’est la télé que j’aime, avec du show et du coeur», s'est réjouie Karine Le Marchand sur les réseaux sociaux.