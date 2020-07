Football

Kasami-Tramezzani, c’est quoi cette embrouille?

Dans le derby, l’attaquant du FC Sion a eu des mots violents avec son coach au moment de devoir céder sa place. Simple coup de sang ou réel clash?

Que s’était-il vraiment passé pour justifier un pareil «pétage» de plomb? Christian Constantin l’ignore lui-même. «C’était assez chaud entre eux, mais je ne sais pas pourquoi Pajtim a pareillement boudé, explique le président du FC Sion. Je n’ai pas compris qu’il puisse autant s’énerver alors que le choix du coach de vouloir amener de la vitesse se justifiait.» Plus d’une semaine après avoir été le héros du match contre Bâle, le No 7 de Tourbillon n’a pas réussi cette fois à endosser le même rôle en dépit de plusieurs occasions.

Pour Constantin, le nom du relégué est connu à 90%

Responsable de la communication du club valaisan, Tim Guillemin apporte un éclairage complémentaire à propos d’une scène qui a pu choquer plus d’un (télé)spectateur. «Comme tous les joueurs du monde, Pajtim déteste devoir sortir. Il était convaincu de pouvoir faire encore la différence. Au moment du remplacement et de se toucher la main, le coach lui a demandé de le regarder dans les yeux.» Entre le Mister et son joueur, qui s’apprécient mutuellement, la simple expression d’une relation amour et haine? «Je suis sûr qu’ils se tomberont dans les bras dès qu’ils se retrouveront ce vendredi à l’entraînement!», prophétise notre interlocuteur.