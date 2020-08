Junior

Katherine Schwarzenegger et Chris Pratt sont parents

Le couple a accueilli ce week-end son premier enfant. Le frère de la jeune maman a annoncé la bonne nouvelle dans une vidéo.

Katherine Schwarzenegger et Chris Pratt se sont mariés en juin dernier lors d ’ une cérémonie en toute intimité à Montecito, en Californie.

Le mannequin et acteur américain s ’ est félicité d ’ être devenu oncle et a montré à la caméra un paquet avec un ruban rose, avant de monter dans sa voiture. On ne sait pas si le cadeau était destiné à sa sœur ou au bébé.