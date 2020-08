il y a 1h

Éducation

Katy Perry demande conseil à l’ex-femme de son fiancé

Pour se préparer à la naissance de son premier enfant, la chanteuse se tourne vers l’ex d’Orlando Bloom, Miranda Kerr, qui est elle-même maman de trois enfants.

«J’ ai entendu dire qu ’ avoir des enfants est comme le meilleur cadeau possible, alors je suis prête à jouer ce rôle et recevoir l ’ amour inconditionnel que j ’ ai eu du mal à recevoir il y a des années» , a confié Katy Perry au «Sunday Times». Instagram

Katy Perry a demandé à Miranda Kerr, l ’ ex-femme de son fiancé Orlando Bloom, des conseils sur l ’ éducation des enfants.

La chanteuse, qui doit donner naissance à son premier enfant, une petite fille, cet été, se prépare à devenir mère en discutant avec la mannequin australienne, qui à un fils de 9 ans, Flynn, avec Orlando Bloom, et est également maman de deux garçons, Hart, 2 ans et Myles, 10 mois, avec son nouveau mari , Evan Spiegel.

«Elle a trois garçons, alors je lui demande plein de conseils», a déclaré Katy Perry au « Sunday Times » . La star de 35 ans a également acquis beaucoup d ’ expérience parentale quand elle était confinée avec son fiancé, avec Flynn et avec son frère David et son enfant . S a ns compter que sa sœur Angela vi t à proximité avec ses propres enfants. «Nous les voyons beaucoup parce que les enfants aiment jouer, nous avons deux petites maisons qui sont voisines, et mes nièces viennent me réveiller à 8 h du matin pour demander si le bébé est déjà réveillé. C ’ est très mignon.»

Déterminée à tomber enceinte en 2020

La chanteuse de « Roar » était déterminée à devenir maman cette année, car elle estimait que c ’ était le moment idéal de sa vie pour le faire, après s ’ être fiancé à la star de « Pirates des Caraïbes » en février 2019.

«Je me sens vraiment bien, a-t-elle expliqué. J ’ adore mon corps et j ’ en suis fière. J ’ ai eu des hauts et des bas extrêmement intenses et j ’ ai entendu dire qu ’ avoir des enfants est comme le meilleur cadeau possible, alors je suis prête à jouer ce rôle et recevoir l ’ amour inconditionnel que j ’ ai eu du mal à recevoir il y a des années.»

Elle a ajouté: «Je tenais vraiment à ce que ce soit cette année. J ’ ai dit à mes managers: « Je vais tomber enceinte, je veux avoir un bébé, j ’ ai un super prétendant, enfin, et je veux sortir ce disque. » C ’ était prévu. Nous sommes allés en Égypte en octobre pour mon anniversaire et nous avons juste décidé de le faire. J ’ ai toujours tellement aimé la façon dont il se comporte avec Flynn que je pense que mon instinct m ’ a dit de foncer.»