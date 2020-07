Actualisé 18.06.2020 à 16:57

Khary Payton fait une déclaration à son fils transgenre

Sur une photo de son fils partagée sur les réseaux sociaux, l'acteur de «Walking Dead» l'a décrit comme étant «l'un des individus les plus heureux et les plus équilibrés que j'ai jamais connus».

par LeMatin.ch

Khary Payton a présenté son fils Karter sur Instagram le mardi 16 juin. Getty Image

Khary Payton était déjà adoré par les fans de séries pour son interprétation d’Ezekiel dans «The Walking Dead», mais c’est son rôle de père aimant dans la vie réelle qui lui vaut désormais des éloges.

L’acteur né en Géorgie a présenté au monde entier son fils de 11 ans, Karter, qui est transgenre, à travers des messages touchants sur Instagram et Twitter ce mardi 16 juin.

«Mon fils, Karter, Karter avec un K parce que ça lui rappelait mon nom. Il l'a choisi. Vous voyez, il est né femme mais s'est toujours identifié comme un garçon», a écrit l'acteur de 48 ans. «Il pensait que ce serait cool si je l'annonçais sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit qu'il y aurait tellement de supporters mais aussi beaucoup de c*** qui seraient durs.»

Cependant, le comédien a déclaré que son fils avait fermement répondu: «Ouais, je connais les trolls, papa. Je peux gérer les trolls.» Décrivant Karter comme «l’un des individus les plus heureux et les mieux équilibrés que j’ai jamais connus», Khary Payton a ajouté: «Il n’y a rien de plus beau que de voir son enfant ressentir la joie d’explorer ce que signifie être fidèle à soi-même.»

Plusieurs célébrités saluent le message

La femme de Khary Payton, Stacy, a exprimé des sentiments similaires sur Instagram le week-end dernier, en écrivant qu’elle était «ravie» que Karter, né dans un corps de fille, soit fidèle à son authenticité, rapporte le «HuffPost US».

«Karter a tellement confiance en lui et j’ai été ravie de faire savoir à tout le monde qu’il vit enfin comme son vrai moi», a-t-elle écrit. «En tant que garçon. En tant que mon fils. Comme Karter. Je suis incroyablement fière de lui et je me sens bénie chaque jour d’être sa maman.»

L’annonce de Khary Payton a été saluée par ses collègues acteurs, dont Mark Hamill. «Ces enfants sont vraiment incroyables!», a commenté sur Instagram Reno Wilson de l’émission «Mike and Molly» de CBS. De même pour la co-star de «Walking Dead», Samantha Morton qui a écrit: «Karter, on t’aime! Tu es incroyable.»