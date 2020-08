Kiev débute le retrait de ses troupes à l'Est

L'armée ukrainienne a annoncé avoir initié le processus de désengagement sur la ligne de front dans la région de Lougansk.

La Cour internationale de justice (CIJ) s'est déclarée compétente pour juger une affaire entre Moscou et Kiev. L'Ukraine accuse la Russie de financer le terrorisme en soutenant les rebelles séparatistes. (Vendredi 8 novembre 2019)

Kiev et les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine ont procédé jeudi à un nouvel échange d'une trentaine de prisonniers. (Vendredi 17 avril 2020)

L'Ukraine a annoncé mardi le début du retrait de ses troupes et de celles des séparatistes prorusses dans un secteur clé de la ligne de front dans la région orientale ukrainienne de Lougansk. Les belligérants entendent ainsi appliquer un accord de 2016.

Vives protestations

Près de 13'000 morts

L'Ukraine est en proie depuis plus de cinq ans à un conflit militaire avec les séparatistes prorusses, soutenus par Moscou, qui a fait près de 13'000 morts. Malgré une baisse considérable de l'intensité des violences depuis des accords de paix en 2015, le processus de règlement politique est au point mort.

Le recul des troupes à Zoloté et dans deux autres secteurs de la ligne de front est une condition préalable posée par la Russie pour le déroulement à Paris d'un sommet dit de format de Normandie avec participation des présidents russe, ukrainien, français et de la chancelière allemande pour relancer le processus de paix dans l'est de l'Ukraine.