Kanye West

«Kim, je sais que je t’ai blessée. Pardonne-moi»

Après avoir accusé sa femme d’adultère et avoir confié vouloir divorcer, le rappeur a tenu à s’excuser publiquement.

Aujourd’hui, Kanye West regrette ses tweets à propos de Kim Kardashian, la mère de ses quatre enfants et son épouse depuis plus de six ans. Pour rappel, il avait révélé lors de son tout premier meeting électoral qu’elle avait voulu avorter de leur fille North. L’Américain de 43 ans avait ensuite affirmé qu’elle l’avait trompé avec le rappeur Meek Mill, qu’elle avait essayé de le faire interner et qu’il voulait divorcer depuis deux ans… Rien que ça.