Kim Jong Un suspend les plans d'action militaire contre le Sud

Corée

Après une montée des tensions dans la péninsule, le leader nord-coréen a présidé mardi une réunion de la Commission militaire centrale qui «a suspendu les plans d’action militaire contre le Sud».

Après avoir rompu les canaux officiels de communication, la Corée du Nord a détruit la semaine dernière le bureau de liaison qui avait été ouvert en septembre 2018 juste au nord de la Zone démilitarisée (DMZ) et symbolisait la détente apparue cette année-là sur la péninsule.

Aucune explication

Plusieurs experts soupçonnaient ces derniers temps le Nord de prendre prétexte des envois de tracts pour créer une crise de toutes pièces afin d'arracher des concessions, au moment où les négociations internationales sur le nucléaire sont au point mort. Séoul avait réagi vivement à la démolition du bureau de liaison, ainsi qu'aux diatribes lancées par la soeur et conseillère de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, qui était ces derniers temps le visage du régime. «Nous avertissons que nous ne tolérerons plus les actions et paroles déraisonnables du Nord», avait déclaré un porte-parole de la présidence sud-coréenne.