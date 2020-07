Corée du Nord

Kim réprimande les responsables du chantier d’un hôpital

Mécontent de leur travail, le leader nord-coréen a ordonné le limogeage des responsables du chantier de l’Hôpital général de Pyongyang.

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a vertement réprimandé les responsables du chantier d’un hôpital prestigieux à Pyongyang pour leurs négligences financières et ordonné leur licenciement, rapportent lundi les médias officiels.

Le chantier de l’Hôpital général de Pyongyang a été lancé sur un site prestigieux, sur les bords du fleuve Taedong, juste en face de la colline de Mansu, où trônent des statues monumentales du fondateur du régime, Kim Il Sung, et de son fils et successeur Kim Jong Il, le père de l’actuel dirigeant.

«Mission cruciale»

Aucune autre précision n’a été donnée sur la nature des négligences. Mais le leader nord-coréen a demandé au Comité central du parti au pouvoir d’ouvrir une enquête et de «remplacer les responsables». La dépêche de KCNA ne donne pas non plus la date de la visite de Kim Jong Un.