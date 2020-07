Kristen Stewart sera Lady Di dans le film de Pablo Larrain

Cinéma

Le réalisateur pense que l'actrice est le parfait choix pour ce rôle. Les internautes en sont moins certains.

Un conte de fée à l'envers

La production doit démarrer début 2021 et le film devrait s'imposer comme l'un des plus prisés lors du marché virtuel du film de Cannes, qui remplace le festival français cette année. «Nous avons tous grandi en imaginant le conte de fées que pouvait être cette histoire. En général, le prince vient chercher la princesse, lui propose de devenir sa femme, et elle devient reine. C'est ça le conte de fées. Mais quand cette princesse décide de ne pas devenir reine, et dit: «Je préfère partir et rester moi-même», c'est une énorme décision, un conte de fées à l'envers. J'ai toujours été surpris par ça et ça doit être très difficile. C'est le cœur du film», a confié Pablo Larrain à «Deadline».