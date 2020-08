il y a 49min

Motocyclisme

KTM a de nombreux nouveaux amis

Il y a quatre ans, Stefan Pierer, le CEO de la marque autrichienne, avait annoncé la couleur (orange...) Et pas grand monde l’avait cru!

par Jean-Claude Schertenleib

Promesse tenue

C’était il y a tout juste quatre ans, dans le centre de presse hyper moderne du Red Bull Ring, cette année interdit aux représentants des médias, une quinzaine de photographes mis à part. En présentant son projet MotoGP, le CEO de KTM, Stefan Pierer, avait été clair: «Nous nous donnons cinq ans pour gagner en MotoGP, comme nous l’avons fait dans toutes les disciplines que nous avons appréhendées.»

Ce jour-là, beaucoup riaient en sourdine. Mais la promesse a été si bien tenue que dès la quatrième saison de la RC16, Brad Binder, il y a une semaine, a offert à la marque autrichienne un succès historique. Et sur le circuit du principal partenaire de KTM, personne n’a été plus rapide, ce matin, que Pol Espargaró. Pas même Andrea Dovizioso, logiquement le grand favori du week-end... sur le papier.

«Merci d’être honnête!»

Devenu l’homme des stands de motogp.com, le site officiel des GP, le Néo-Zélandais Simon Crafar s’est approché, dans la matinée, de Pit Beirer, le patron de la compétition chez KTM: «Pit, j’aimerais vous féliciter chaleureusement, spécialement parce que j’étais parmi ceux qui avaient des doutes sur vos choix techniques – châssis en tubes d’acier – et sur le choix des suspensions (WP, une marque du groupe KTM, et pas Öhlins, comme la quasi-totalité de la concurrence).» L’Allemand, devenu paraplégique après un accident lors du GP de Bulgarie de motocross 2003, n’a pu cacher un large sourire, derrière son masque: «Merci d’être honnête, car depuis la semaine dernière et la victoire de Binder, il y a tellement de gens qui affirment qu’ils y ont toujours cru!»

Ducati, ou l’art de la pression

L’avenir du pilote Andrea Dovizioso chez Ducati se jouera lors des deux prochaines courses. KEYSTONE

C’est «le» dossier à suivre: Andrea Dovizioso, vice-champion du monde ces trois dernières années (chaque fois dauphin de Marc Marquez), n’a toujours pas prolongé son contrat avec Ducati. Or, dans la journée, le directeur sportif de la marque italienne, Davide Tardozzi, a lancé un message sur les réseaux sociaux: «La décision sera prise après les deux courses autrichiennes!» Message compris, Monsieur Dovizioso? Si vous gagnez les deux courses dont vous êtes logiquement le grand favori, on acceptera de vous payer les 2,5 millions d’euros que vous réclamez; dans le cas contraire, on se mettra d’accord avec «Pecco» Bagnaia ou Johann Zarco, prêts à récupérer votre guidon pour quelque chose comme 800'000 euros.

Lüthi, le discours devient répétitif

On a vu des choses intéressantes, Brno est oublié, on continue de travailler main dans la main. Thomas Lüthi