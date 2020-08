Football

Kylian Mbappé sera de la partie

De retour de blessure, l’attaquant vedette du PSG affrontera l’Atalanta Bergame mercredi en quarts de finale de la Champions League.

L'attaquant-vedette du PSG Kylian Mbappé, de retour d'une blessure à la cheville, «sera dans l'équipe» contre l'Atalanta Bergame, mercredi en quarts de Ligue des champions, a annoncé mardi l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, sans préciser s'il pourra débuter la partie ou non.

«S'il fait un bon entraînement mardi soir et que rien d'extraordinaire n'arrive, il sera dans l'équipe mercredi», a déclaré Tuchel à la presse, à la veille du début du «Final 8» de la C1, sur un ton optimiste.

Victime d'une entorse à la cheville lors de la finale de la Coupe de France le 24 juillet dernier, Mbappé a profité du stage de trois jours à Faro (Portugal) pour retrouver l'entraînement collectif, point d'orgue d'un travail de récupération acharné pendant plus de deux semaines.

«Nous sommes très heureux d'avoir la possibilité de finir le match avec Kylian car cela donne à Neymar un joueur qui aime jouer à côté de lui», a encore révélé l'entraîneur parisien. Du côté de l’Atalanta, l’entraîneur Gian Piero Gasperini se méfie d’un retour au jeu de l’attaquant français. «C'est sûr que Mbappé est un autre joueur extraordinaire, capable de changer l'équilibre d'un match, a reconnu le coach italien. On se prépare en pensant qu'il sera sur le terrain, et on verra s'il entre en cours de match.»