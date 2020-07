Famille

Kylie Jenner offre un cadeau 200 000 dollars à sa fille

Rien n’est trop beau pour Stormi. Après avoir reçu de la part de sa grand-mère une maison pour Noël, sa mère a décidé de lui organiser une autre surprise de taille sans raison particulière.

Le journal explique qu’il a fallu entre 7000 et 10 000 dollars pour rapatrier le cheval. Des frais d’expédition qui s’ajoutent évidemment au prix initial mentionné ci-dessus. «Kylie Jenner s’est assurée que sa fille ait le plus spécial des poneys sur Terre. On attend de voir les photos de Stormi et Frozen», a annoncé l’élevage Stal Wilten.