L'aéroport de Genève redémarre en douceur

Aviation

Un semblant de vie est revenu à Cointrin où 2500 passagers sont venus prendre les 15 vols prévus ce lundi.

Encore loin du compte

En cette saison, le nombre quotidien de passagers oscille normalement entre 40 000 et 60 000 . Avec 2500 passagers , l'écart à combler reste considérable. Lundi, la plupart des boutiques et magasins de l'aéroport avaient encore leur rideau tiré, l'affluence n'étant pas suffisante pour rentabiliser une ouverture.

Les passagers étaient accueillis à leur entrée par des employés de l'aéroport qui leur distribuaient des masques de protection et des petits chocolats. Le personnel était visiblement content de revoir un peu de monde aux guichets, aux bornes d'enregistrement et dans les salles d'embarquement.

Masque recommandé le matin

Il faudra attendre au plus tôt le mois prochain pour avoir un choix de destinations plus exotiques au départ de Genève. Personne ne veut toutefois avancer de date précise pour la reprise des vols intercontinentaux. Tout dépendra du virus. Les frontières pourraient rester hermétiques en cas de nouvelle vague épidémique.

50 arrivées et départs à Zurich

Le tableau n'est pas franchement différent à l'aéroport de Zurich, même si sa taille et sa fonction de plaque tournante impliquent un plus grand nombre de vols. Lundi, 50 atterrissages et décollages y étaient programmés, soit à peine plus que le nombre recensé avant la réouverture des frontières. C'est infime, comparé au trafic enregistré avant la crise du coronavirus, indique l'aéroport.