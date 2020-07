Keystone-ATS supprime 8,8 postes, la rédaction épargnée

Suisse

La stratégie de l'entreprise est de se concentrer encore davantage sur son coeur de métier d'agence de presse nationale et multimédia.

L'entreprise se sépare de secteurs qu'elle juge non essentiels, comme les places de travail des domaines Public Relations et Corporate Production.

Comme déjà annoncé, l'entreprise se sépare de secteurs qu'elle juge non essentiels: les places de travail des domaines Public Relations (PR) de même que Corporate Production (-4,6 postes à plein temps) disparaissent. Seule l'activité de la photographie sur mandat pour les clients existants demeure, indique l'agence mardi dans un communiqué.

Plan social

Dorénavant, les finances seront directement rattachées au CEO. Quant à l'effectif de la direction, il comptera une personne en moins. Pour des raisons de coûts et d'efficacité, les ressources humaines (RH) sont quant à elles externalisées (-2,7). La cheffe des RH actuelle reprend sous mandat la gestion du personnel. Les domaines infrastructure et IT sont également touchés par la restructuration (-1,5). Les collaborateurs concernés sont au bénéfice d'un plan social.