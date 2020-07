Coronavirus

L'Allemagne classe trois régions espagnoles comme zones à risque

Face à la recrudescence des cas de Covid-19 en Aragon, en Catalogne et en Navarre, le gouvernement allemand impose désormais une quarantaine aux voyageurs de retour de ces régions.

Test obligatoire au retour

«Il existe actuellement des mises en garde contre les voyages touristiques non-essentiels dans les communautés autonomes d'Aragon, de Catalogne et de Navarre en raison de nouvelles infections élevées et de mesures restrictives locales», explique le ministère allemand des Affaires étrangères sur son site internet.

Les voyageurs venant de zones à risques devront se faire obligatoirement tester à leur arrivée sur le sol allemand, avait annoncé récemment le ministre de la Santé Jens Spahn. Ces tests, gratuits, seront aussi proposés aux voyageurs venant de pays jugés plus sûrs à partir de samedi.

Mardi, le ministère des Affaires étrangères allemand avait déconseillé aux voyageurs de se rendre dans ces régions autonomes espagnoles sans pour autant les contraindre à une possible quarantaine à leur retour.

Plus de 17’352’910 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 9’992’800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Mesure lourde de conséquences

Une mesure lourde de conséquences pour la deuxième destination touristique mondiale où Britanniques comme Allemands figurent parmi les plus importants représentants de contingents de touristes.

La décision britannique avait provoqué l'ire du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez qui l'avait qualifiée lundi d'»inadaptée». Il avait estimé que certaines régions espagnoles très touristiques comme les Baléares et les Canaries étaient «plus sûres que le Royaume-Uni".

L'Espagne, qui dénombre officiellement plus de 28.440 morts causées par la pandémie, a vu bondir ces dernières semaines le nombre des cas de nouvelles infections.

Si l'Espagne est l'un des pays européens où le nombre des cas détectés par rapport à la population est le plus élevé, un rebond des contagions a lieu aussi dans de nombreux autres Etats européens, de plus en plus nombreux à rendre le port du masque à nouveau obligatoire, y compris à l'extérieur.