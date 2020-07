L'Allemagne lance la chasse à un groupuscule néonazi

Opération

Des perquisitions visant un groupuscule utilisant des symboles et le langage du Troisième Reich et se présentant comme nostalgique d'Adolf Hitler ont eu lieu ce mardi matin.

«L'extrémisme de droite et l'antisémitisme n'ont pas non plus leur place sur internet», a souligné le porte-parole, Steve Alter, alors que selon l'agence dpa, ces perquisitions se déroulent dans la Rhénanie du nord-Westphalie, la Saxe, le Brandebourg et la Basse-Saxe. C'est la troisième fois depuis le début de l'année que le ministère de l'Intérieur interdit un groupuscule d'extrême-droite, après deux interdictions en janvier et en mars.