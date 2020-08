Liban

L'ambassadrice de Suisse blessée à Beyrouth va bien

L’Ambassade suisse a été fortement endommagée lors des explosions de mardi. Mais l’état de santé de la diplomate est bon, a indiqué le DFAE. Il n’y aurait par ailleurs pas de victime suisse.

L'ambassadrice de Suisse à Beyrouth, Monika Schmutz Kirgöz, reprend le travail mercredi. Elle a été légèrement blessée lors des explosions qui ont fait plus de 100 morts et plus de 4000 blessés la veille.