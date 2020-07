L'armée admet un «usage excessif» de la force

Irak

Des affrontements avec des protestataires dans le bastion chiite de Sadr City à Bagdad ont fait au moins 13 morts dans la nuit

Le Premier ministre irakien désigné Mohammed Allawi a annoncé dimanche qu'il renonçait à former un gouvernement, plongeant un peu plus dans l'inconnu son pays en crise. (1er mars 2020)

Depuis le début le 1er octobre de ce mouvement de contestation à Bagdad et dans des villes du Sud pour réclamer la démission du gouvernement accusé de corruption, plus de 100 personnes ont été tuées, en grande majorité des manifestants, et plus de 6000 blessées, selon un dernier bilan officiel.