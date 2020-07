L'armée d'Assad se rapproche de la Turquie

Guerre

Les forces du régime syrien se sont rapprochées lundi de la frontière avec la Turquie, où les troupes d'Ankara et des supplétifs syriens mènent toujours des combats.

Les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et américain Donald Trump ont convenu vendredi de prendre «immédiatement» des mesures pour éviter «une grande tragédie humanitaire» dans la région d'Idleb. (Vendredi 28 février 2020)

Après l'accord entre la Russie et la Turquie jeudi, un cessez-le-feu est entré en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi. Un calme «relatif» règne à Idleb. (5 mars 2020)

Progression des forces turques

Face à la progression depuis le 9 octobre des forces turques et de leurs supplétifs syriens qui ont conquis de vastes secteurs frontaliers dans le nord syrien, et à la première annonce dimanche d'un retrait américain, les forces kurdes ont réclamé un déploiement de l'armée de Bachar el-Assad près de la frontière.

Sous un déluge de feu, les forces turques et leurs alliés locaux, ces anciens rebelles ayant combattu le régime Assad au début de la guerre, ont conquis une bande territoriale longue d'environ 120 km, allant de la ville frontalière de Tal Abyad jusqu'à l'ouest de Ras al-Aïn.

Pour contrer la progression des forces turques, les forces prorégime se sont déployées au sud de Ras al-Aïn, à la périphérie de la ville Tal Tamr. Leur arrivée a été saluée par les habitants, a constaté un correspondant de l'AFP. Et pour la première fois depuis 2012, l'armée syrienne est entrée dans la ville de Minbej, contrôlée par un conseil militaire affilié aux Kurdes, selon les médias officiels et un responsable local.

«Tunnels sous la ville»

Des combats continuent de faire rage à Ras al-Aïn entre les troupes turques et les Forces démocratiques syriennes (FDS), dont les YPG sont la principale composante, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). «Il y a un vaste réseau de tunnels sous Ras al-Aïn», a affirmé à l'AFP Abou Bassam, un commandant syrien proturc. Les FDS «se déplacent rapidement et sous terre.»

L'intervention du régime est un véritable retournement de situation illustrant la complexité de la guerre en Syrie. Le régime a régulièrement fustigé l'autonomie de facto instaurée par la minorité kurde à la faveur du conflit sur près d'un tiers du territoire dans le nord et le nord-est du pays. De plus cette minorité a été pendant des décennies opprimée par le pouvoir en Syrie.

«Entre les compromis et le génocide de notre peuple, nous choisirons la vie», a dit à Foreign Policy Mazloum Abdi, le haut commandant des FDS, pour justifier l'accord avec le régime qui prévoit l'entrée de l'armée dans Minbej et Kobané, villes sous contrôle kurde, selon un média proche du pouvoir.

Depuis le début de l'offensive, 133 combattants kurdes et 69 civils ont été tués, ainsi que 108 rebelles proturcs, selon l'OSDH. Et 160'000 personnes ont été déplacées, d'après l'ONU. La Turquie a annoncé la mort de quatre soldats en Syrie et de 18 civils dans la chute de roquettes kurdes sur des villes frontalières turques.