L'Atalanta s'offre Naples et consolide sa quatrième place

Football

Les coéquipiers de Remo Freuler ont fait un grand pas vers la Ligue des champions.

Remo Freuler (à g.) et l'Atalanta ont dominé Naples (ici Fabian Ruiz).

Match après match, l'Atalanta est toujours plus impressionnante: opposée à une équipe pourtant en forme, Naples, le club de Bergame, avec Remo Freuler titulaire, s'est encore imposé mercredi lors de la 29e journée de Serie A (2-0) et a fait un pas de plus vers une nouvelle qualification pour la Ligue des Champions.